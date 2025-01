Lutto per la scomparsa di Roberto (Bobo) Traversa, personaggio della “Alassio by night” degli anni ‘70/’80

Alassio piange la prematura scomparsa di Roberto (Bobo) Traversa. Da anni viveva a Miami.

Ne ha dato l’annuncio Gigi Ciccione sul gruppo Facebook “Alassiowood”. “Una vita come nei film - scrive -. Oggi scompare dalle scene un personaggio mitico della nostra città che ha caratterizzato la vita ‘by night’ con le sue avventure e il suo modo scanzonato e sfrontato di affrontare la vita. Ancora oggi si tramandano le sue imprese come quando con la Harley Davison (primo ad averla ad Alassio) entrò direttamente all’Ubrecche a motore acceso e la parcheggiò sulla pista e mille altre trovate fantasmagoriche che lo hanno reso unico e inimitabile”.

“Playboy dalle mille storie con donne e turiste bellissime che venivano appositamente ad Alassio per fare la sua conoscenza – continua -. Questa in breve la storia del Bobo che poi si trasferì a Miami, città più consona al suo stile di vita. Ciao Bobo e buon viaggio ovunque tu sia, sicuramente tra le stelle”.

Anche il presidente del Porto di Alassio Rinaldo Agostini dedica a Traversa parole di amicizia: “Avevo appena saputo che eri in gravi condizioni, ma non mi aspettavo che ci lasciassi così presto. Da ragazzo eri il mio idolo, grande carattere, grande fisico e tante belle donne che perdevano la testa per te. Ci trovavamo al Whisky a Gogo, dove ebbi la fortuna di fare il DJ e di conoscere te, come Ennio, tuo fratello e tantissimi altri amici, alcuni dei quali se ne sono già andati troppo presto. Ci eravamo di nuovo incontrati quando vivevi a Miami, quando organizzavi le feste e gestivi le serate dei ristoranti più in voga. Con te se ne va una parte di noi, di quei ragazzi, che hanno avuto la fortuna di vivere Alassio negli anni 70/80 in modo fantastico, quasi magico. La tua voce roca e profonda, il tuo modo di camminare dinoccolato, resteranno per sempre nell’immaginario di chi come me ha avuto il piacere di conoscerti – conclude Agostini -. Ciao Bobo”.