Lotteria Italia, la Dea Bendata bacia la Lombardia per il secondo anno consecutivo. Vinti 50mila euro a Millesimo

La Dea Bendata ha baciato la Lombardia per il secondo anno consecutivo: dopo il jackpot milionario assegnato a Milano lo scorso anno, quest’anno il primo premio della Lotteria Italia, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto con un biglietto venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Tuttavia, non è mancata una sorpresa per il savonese, con un premio "minore" da 50.000 euro vinto a Millesimo.

Durante la puntata speciale di Affari tuoi sono stati annunciati i cinque biglietti di prima fascia della Lotteria Italia 2024-2025. Il secondo premio, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo, da 2 milioni, è stato assegnato a Palermo (biglietto G 330068), il quarto, da 1,5 milioni, a Torino (biglietto G 173817), e il quinto premio, da 1 milione di euro, a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).

Inoltre, a Genova sono stati vinti altri 4 premi, cosiddetti "minori". In allegato l’elenco completo di tutti i premi.