Foscolo (Lega): "Orlando assente in aula durante il voto contro il rigassificatore"

"Soddisfatta che tutto il Consiglio regionale abbia votato all’unanimità la mozione"

“Come la Lega e il presidente Marco Bucci hanno spiegato più volte, Regione Liguria è contraria alla ricollocazione del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure, che quindi non sarà trasferito nel Savonese. Ricordo che insieme a migliaia di altri cittadini avevo partecipato alla ‘catena umana’ contro tale ipotesi e avevo presentato un documento in consiglio regionale in difesa del nostro territorio". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega). "Sono soddisfatta che anche il consiglio regionale abbia votato all’unanimità la mozione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, per bloccare l’iter di trasferimento dell’impianto. Un risultato importante, che rappresenta una vittoria per la provincia di Savona". "Mi spiace che tutti i consiglieri regionali abbiano votato a favore della mozione tranne l’ex candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando (Pd): presente durante la seduta consiliare, ma assente in aula durante il voto contro il rigassificatore a Vado Ligure", conclude Foscolo.

Redazione

