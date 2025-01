Savona, vandalizzato il monumento a Sandro Pertini. Lo sdegno del PCI: "Gesto ignobile"

"Inciviltà, stupidita, ignoranza. Sono stati probabilmente questi "i valori" che hanno spinto i soliti ignoti a deturpare il monumento dedicato a Sandro Pertini, posizionato presso l'omonima piazza nel centro di Savona".

Ad affermarlo è il Partito Comunista Italiano, Federazione di Savona, che prosegue: "Sulla stele metallica i vandali hanno tracciato dei segni che apparentemente sembrano non avere alcun significato politico. Ciò non deve rappresentare un'attenuante, né deve indurre a definire l'episodio come una semplice bravata".

"È piuttosto un sintomo, l'ennesimo, di imbarbarimento della nostra società, di totale mancanza di senso civico. Ma è soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti di una delle figure più fulgide della nostra Storia, il cui impegno, unito al sacrificio di migliaia di donne e uomini, ha permesso al nostro Paese di sconfiggere la barbarie nazifascista, donando la libertà a tutte e tutti noi. Anche agli individui responsabili di un gesto così ignobile".

"L'episodio di Savona ci riporta alla mente i troppi atti di vandalismo ai danni dei simboli della lotta antifascista avvenuti nelle ultime settimane, dai ripetuti danneggiamenti subiti dalla tomba di Enrico Berlinguer alle svastiche apparse a Brescia, in Piazza della Loggia, nel punto in cui esplose la bomba neofascista nel 1974. Atti di intolleranza, di violenza, fomentato da un clima politico caratterizzato da un costante "sdoganamento" del fascismo".

"Esprimiamo il nostro sdegno per l'inqualificabile atto di vandalismo ai danni del monumento a Sandro Pertini, e ribadisce con forza il proprio impegno a difesa dei valori di libertà e democrazia espressione della Resistenza", concludono dal Partito Comunista Italiano.