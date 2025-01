Cecilia Sala è libera, Bucci: "Grande lavoro della diplomazia e delle istituzioni italiane"

La liberazione della giornalista Cecilia Sala, dopo 21 giorni di detenzione in Iran, ha suscitato grande soddisfazione tra gli esponenti della politica ligure.

"La notizia della liberazione di Cecilia Sala è per me una grande gioia. Si è conclusa nel migliore dei modi una vicenda che ha unito l’Italia. Il primo pensiero va naturalmente a Cecilia e alla sua famiglia che ha vissuto giorni di angoscia, dimostrando grande coraggio e responsabilità", commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Sottolineo anche il grande lavoro svolto dalla diplomazia e dalle istituzioni italiane che in breve tempo hanno consentito di giungere alla liberazione della giornalista, dimostrando anche il ritrovato peso del nostro Paese a livello internazionale, anche e soprattutto nelle situazioni più difficili", conclude Bucci.

Anche il Gruppo Regionale della Liguria di Fratelli d'Italia ha espresso grande soddisfazione e sollievo per il ritorno in patria della giornalista, dopo 21 giorni di detenzione in Iran: "La notizia del decollo dell’aereo da Teheran, che riporta Cecilia in Italia, segna un momento di gioia per tutti noi e rappresenta una vittoria della diplomazia e dell’impegno delle istituzioni".

"Desideriamo ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per garantire la liberazione della giornalista. La loro dedizione e il loro impegno sui canali diplomatici e di intelligence hanno reso possibile questo importante risultato, permettendo a Cecilia di riabbracciare finalmente i suoi familiari e colleghi".

"In un momento così delicato, la solidarietà e l’unità del nostro Paese si sono dimostrate fondamentali. La vicenda di Cecilia Sala ha toccato il cuore di tutti gli italiani, unendo le nostre voci in un coro di speranza e determinazione. Siamo grati che la nostra giornalista possa tornare a casa sana e salva, pronta a riprendere il suo lavoro e a raccontare le storie che ci uniscono. Ci auspichiamo che non accadono mai più simili situazioni".

"Ribadiamo il nostro sostegno a tutte le famiglie che vivono situazioni simili e ci impegniamo a continuare a lavorare per la tutela dei diritti e della libertà di espressione, valori fondamentali della nostra democrazia. Ben tornata a casa, Cecilia!", concludono da FdI.