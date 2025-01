"Codice rosso": a Murialdo assemblea-dibattito sulla "sanità negata"

Il 28 gennaio, presso la Sala Comunale di Murialdo alle ore 21, si terrà un'assemblea-dibattito dal titolo "Codice rosso: la sanità negata", dedicata al tema della crisi della sanità pubblica. L'evento vuole mettere in luce le difficoltà di accesso alle cure sanitarie per molti cittadini italiani, sempre più costretti a scegliere tra pagare prestazioni private o rinunciare alle cure a causa delle lunghe liste d'attesa.

L'iniziativa, promossa da un gruppo di cittadini in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Murialdo, intende dare voce alle testimonianze di chi ha vissuto le criticità legate al sistema sanitario nazionale. L'assemblea sarà moderata dal giornalista Mimmo Lombezzi e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Pensionati "Pantere Grigie", tra cui Giampiero Icardo (presidente), Angelo Pedrini (consigliere, in collegamento da Milano) e Severo Lutrario (segretario, in collegamento da Frosinone).

L'incontro rappresenta un’occasione di riflessione collettiva sulla progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate alla sanità, una situazione che, secondo gli organizzatori, si protrae da oltre 30 anni, determinando una crescente privatizzazione dei servizi sanitari e il conseguente smantellamento del sistema pubblico.

L'invito è rivolto alla comunità e a tutti coloro che desiderano condividere le loro esperienze e confrontarsi su possibili soluzioni per garantire un accesso equo alle cure mediche.