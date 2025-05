Bimbo di un anno salvato dopo una caduta, l'elogio del Comune di Pietra: "Intervento straordinario, complimenti al personale del Santa Corona"

Anche il Comune di Pietra Ligure ha voluto esprimere le proprie congratulazioni per la gestione vitale dell'emergenza che lo scorso 24 aprile ha visto un bambino di circa un anno caduto da un seggiolone da un'altezza di circa 80 centimetri essere salvato dal personale dell'ospedale Santa Corona.

"Al Santa Corona, un altro intervento straordinario, salvavita, su un bimbo di appena un anno. I complimenti nostri personali e di tutta l’amministrazione comunale al personale sanitario del nostro ospedale, ai chirurghi e agli infermieri della S.C. Neurochirurgia diretta dalla dott.ssa Cagetti ma anche al personale medico e infermieristico del pronto soccorso pediatrico: una 'macchina' che con tempismo e professionalità si è mossa alla perfezione – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità pubblica e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona Giovanni Liscio - Queste notizie, pur avendo un carattere straordinario, non ci sorprendono. Nonostante le difficoltà che la nostra sanità incontra quotidianamente, le capacità e la professionalità dei medici e degli operatori sanitari del Santa Corona vengono fuori sempre in modo ineccepibile, anche a costo di assumersi responsabilità su pazienti di età pediatrica".

"Era già successo di recente ed è successo ancora e, in entrambi i casi, con assoluto successo – aggiungono il sindaco e il consigliere delegato - I neurochirurghi Spanu e De Lucia, nella piena consapevolezza che il trasporto verso l'ospedale Gaslini sarebbe stato impossibile, sono intervenuti con prontezza e decisione, salvando la vita ad un bimbo colpito da un forte trauma cranico. Eventi come questi, a costo di essere ripetitivi, ci portano una volta ancora ad una riflessione sacrosanta: il Santa Corona è un Dea di secondo livello e va tutelato e garantito in tutte le sue funzioni. I fatti lo dimostrano quotidianamente e noi, quotidianamente, non ci stancheremo mai di chiederne il mantenimento e il suo potenziamento”, concludono il Sindaco e il Consigliere delegato".