Celle, passi in avanti per la riapertura del centro prelievi: pronto protocollo tra Comune, Asl e Avis

Un protocollo d'intesa tra il Comune, l'Asl2 e l'Avis per dar vita alla tanto attesa riapertura del centro prelievi a Celle Ligure.

A deliberare la convenzione proprio la giunta comunale cellese e l'Asl2 savonese che andrà a gestire il centro di via Santi Giacomo e Filippo sede proprio dell'associazione donatori cellesi dall'ottobre 2023 (gli stessi a breve potranno renderla operativa per le donazioni).

Dopo anni di attesa quindi sta per arrivare alle battute finali una vicenda che ha tenuto banco per anni.

“Subito dopo le elezioni è stata mia premura chiedere un incontro con i vertici di ASL2 per cercare di riaprire il centro prelievi, importantissimo presidio soprattuto per anziani e donne incinte su tutti. Il 28 agosto abbiamo avuto il primo incontro presso il nostro Comune con il Direttore Generale Orlando e la Direttrice Sociosanitaria Cirone, da cui è scaturito subito un sopralluogo nei locali egregiamente ristrutturati e messi a nuovo dall’AVIS Celle Ligure e dal suo presidente Marco Ferro - spiega il Sindaco Marco Beltrame - Il lavoro svolto dai volontari AVIS ha lasciato piacevolmente stupiti i Direttori. Da allora si sono susseguiti una serie di sopralluoghi per verificare la conformità e l’adeguatezza dei luoghi".

"Si è deciso di stipulare una convenzione tra Comune, AVIS ed ASL2 per concedere ad ASL l’utilizzo dei locali al fine di riaprire il centro prelievi. Dopo esserci scambiati per qualche correzione la bozza di convenzione, oggi con somma gioia e commozione possiamo comunicare che la Giunta del Comune di Celle Ligure ha deliberato la convenzione e che ASL2 ha fatto altrettanto. A questo punto manca solo la formalità della firma - prosegue il primo cittadino cellese - Ovviamente l’iter non è finito, le tempistiche di apertura non sono ancora certe perché ora si dovrà avviare la procedura per ottenere le autorizzazioni al funzionamento, ma la strada è tracciata e con gioia possiamo dire che la cosa più importante nell’ambito sociale che la nostra amministrazione doveva fare, è ben avviata".

"Non posso fare altro che ringraziare infinitamente il Direttore Orlando, la Direttrice Cirone e tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questo percorso, un ringraziamento da parte mia particolare va al Dottor Cella, che personalmente ho chiamato almeno ogni 15 giorni da quel 28 agosto e che ha sopportato la mia insistenza continua - conclude Beltrame - Grazie agli uffici di ASL2 e del Comune di Celle Ligure per le procedure svolte in tempi celeri e grazie ancora ad AVIS e Marco Ferro per non aver mai mollato ed aver allestito con grande sforzo e fatica dei locali perfetti e funzionali".

"È uno dei punti del programma sul sociale e dopo meno di un anno essere arrivati a questo punto è un motivo d'orgoglio. Ringrazio l'assistente sociale Bianca Altizio, la responsabile del servizio Cristina Briano e poi Francesca Merlo che avevano tutto lo storico e siamo riusciti in tempi brevi ad ottenere questo risultato. Non è stato facile e la strada è ancora lunga ma non ci aspettavamo di arrivarci in 11 mesi. Siamo molto contenti, speriamo che tutto questo sfoci nel miglior risultato possibile" il commento dell'assessore ai servizi sociali Chiara Zunino.

La tematica negli ultimi anni era stato al centro della discussione tanto che nel 2017 l'ex sindaco Renato Zunino aveva dato vita ad un raccolta firme/petizione rivolta all'Asl2 per scongiurare la chiusura. Nel luglio del 2018 era stato poi aperto temporaneamente al pubblico grazie ad un accordo tra il comune e l'Asl2 e durante l'emergenza sanitaria era stata sospesa l'attività dal 30 marzo al 22 settembre 2020. Con la chiusura ufficiale nel giugno 2021.

Il comune nel frattempo nel 2022 aveva firmato una convenzione con l'Avis comunale per la gestione dei locali per una durata di 10 anni.