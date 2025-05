Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua organizza ad Arenzano la Giornata della Prevenzione Cardiovascolare

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, con il patrocinio del Comune di Arenzano e la collaborazione del Centro Medico Arenzano, organizza la Giornata della Prevenzione Cardiovascolare. L'evento si svolgerà sabato 10 maggio, dalle ore 9.00 alle 15.00, presso i locali del Centro Medico Arenzano, e offrirà esami gratuiti alla cittadinanza.

La giornata rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle malattie cardiovascolari e diabetiche. Le prestazioni, effettuate esclusivamente su appuntamento, includeranno un colloquio preliminare con uno specialista per valutare le condizioni generali di salute e lo stile di vita. Saranno inoltre eseguiti: rilevazione della pressione arteriosa, peso, circonferenza addominale, BMI; esami del sangue capillare (emoglobina glicata, colesterolo); esami ecografici (tronchi sovraortici); elettrocardiogramma; valutazione finale del rischio cardiovascolare e diabetico a cura di uno specialista cardiologo.

"È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione nella nostra comunità. Attraverso questa giornata, vogliamo offrire un’opportunità concreta per controllare la propria salute e acquisire maggiore consapevolezza sui rischi cardiovascolari", dichiara la Dottoressa Anna Russo, Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

Per garantire un’esperienza ottimale e personalizzata, gli esami si svolgeranno solo su appuntamento. Gli interessati possono contattare il Centro Medico Arenzano al numero 010.8954445 per informazioni e prenotazioni. L’evento si distingue per la professionalità degli specialisti coinvolti e per il forte impegno di tutti i partner nell’assicurare un servizio gratuito alla cittadinanza.