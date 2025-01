Piaggio Aero, Urso apre a collaborazione con Leonardo: "Baykar partner ideale"

Baykar è ritenuto il partner più idoneo per rilanciare l'azienda. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time al Senato, evidenziando la rilevanza strategica dell'operazione che ha visto Piaggio Aerospace passare al gruppo turco specialista in droni di ultima generazione.

"Il passaggio a Baykar rappresenta una soluzione di alto profilo industriale che consente di rilanciare un'azienda fondamentale per il nostro Paese, promuovendo lo sviluppo in un settore in forte espansione", ha affermato Urso. La cessione, inoltre, getta le basi per una più ampia collaborazione tecnologica e industriale tra Italia e Turchia, con potenziali ricadute positive su ulteriori progetti di interesse strategico per l'Italia.