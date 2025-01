Cane aggressivo ad Altare: obbligo di museruola, guinzaglio e polizza assicurativa per il proprietario

In seguito a segnalazioni della Asl2 Savonese - Dipartimento di Prevenzione, Sanità Animale, il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha emesso un'ordinanza per tutelare la sicurezza pubblica. La misura si è resa necessaria dopo episodi di morsicatura e aggressione causati da un cane meticcio femmina di proprietà di un cittadino domiciliato nel comune valbormidese.

L’ordinanza impone al proprietario dell’animale restrizioni specifiche, tra cui l’obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola ogni volta che il cane viene portato fuori da un luogo recintato, il divieto di accesso ai locali pubblici e ai mezzi di trasporto, e la necessità di sorveglianza costante in presenza di estranei o bambini. I recinti e i giardini dove il cane è custodito devono essere messi in sicurezza con strutture adeguate, e il proprietario è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile per eventuali danni causati dal cane. Inoltre, l’animale dovrà essere sottoposto a una valutazione comportamentale da parte di veterinari esperti, con esito trasmesso alla Asl.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni, sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro e, per violazioni gravi, provvedimenti penali ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Il proprietario sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle misure.

Il sindaco Briano ha sottolineato che l’ordinanza rappresenta una misura preventiva necessaria per un caso specifico, in risposta alle indicazioni ricevute dall’Asl. “Abbiamo ricevuto una scrittura che indicava alcune prescrizioni da adottare. Ci siamo attenuti a quanto richiesto e abbiamo comunicato le disposizioni al proprietario. Voglio chiarire che non siamo contro gli animali, tanto meno contro i cani. Tale ordinanza riguarda esclusivamente questo caso specifico”, commenta il primo cittadino.