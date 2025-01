Inciampa tra le reti delle olive e vola giù da una fascia: anziano soccorso a Tovo

Un incidente si è verificato oggi in via San Sebastiano a Tovo San Giacomo, dove un uomo anziano, mentre stava lavorando nell'orto, è inciampato camminando tra le reti delle olive, precipitando per circa tre metri lungo una fascia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno gestito le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell'anziano, oltre ai volontari di Pietra Soccorso e all'automedica, che hanno provveduto alla stabilizzazione dell'uomo.

L'anziano è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.