Finale, feste di solidarietà. La Consulta del Volontariato: "Grazie a chi si ricorda dei meno fortunati anche in questo periodo"

Non ha mancato di dimostrare anche nelle festività natalizie appena conclusesi la propria solidarietà la comunità di Finale Ligure.

Nelle settimane scorse, un gruppo di cittadini ha raccolto alcuni pandori e panettoni che sono stati poi donati alla Consulta del Volontariato in modo che quest'ultima potesse distribuirli alle famiglie più in difficoltà del territorio.

"Un gesto che vale molto - sottolineano dall'ente che da decenni ormai collabora coi Servizi Sociali coordinando le tante associazioni del Terzo Settore presenti sul finalese - in un periodo dell'anno dove anche un qualcosa che può sembrare minimale, quasi simbolico, può voler dire molto per chi si trova in difficoltà. Per questo vogliamo ringraziare chi si ricorda sempre di chi è meno fortunato".