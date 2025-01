Benvenuta Clara, la prima nata del 2025 a Mioglia. Il sindaco: "Un raggio di luce"

Grande gioia e commozione nel piccolo comune di Mioglia per l’arrivo della piccola Clara, la prima nascita del 2025. Clara è venuta al mondo nella casa dei suoi genitori, Riccardo e Linda, circondata dall’affetto della famiglia e dalla calorosa accoglienza della comunità locale.

In un paese di appena 500 abitanti, con una popolazione prevalentemente anziana, ogni nuova nascita rappresenta un evento straordinario e motivo di speranza per il futuro. L’arrivo di Clara è ancora più significativo se si considera che, come il suo fratellino Marco nato nel 2022, anche lei è nata proprio a Mioglia, nella casa dei suoi genitori, a testimonianza dell’attaccamento della sua famiglia al territorio e del forte senso di comunità che caratterizza il paese.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianpiero Borreani, si è unita ai festeggiamenti per accogliere la piccola Clara, esprimendo felicitazioni e auguri di felicità ai genitori Riccardo e Linda.

"In un contesto demografico che vede molti piccoli comuni della nostra provincia affrontare sfide legate all’invecchiamento della popolazione, la nascita di Clara è un raggio di luce e un invito a guardare con ottimismo al futuro", ha dichiarato il sindaco.

I cittadini di Mioglia hanno accolto la notizia con entusiasmo, dimostrando ancora una volta l’unione e la solidarietà che contraddistinguono questa piccola ma vivace comunità.

L’evento sottolinea l’importanza di mantenere vivi i legami con il proprio territorio, valorizzando le tradizioni e il senso di appartenenza. Con l’arrivo di Clara, il comune di Mioglia inaugura il nuovo anno con un messaggio di speranza e rinnovata vitalità, pronto ad accogliere le sfide del futuro con la stessa determinazione e gioia che oggi accompagna questa lieta notizia.