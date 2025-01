Presidio e sciopero per il contratto nazionale che nel Savonese riguarda molti metalmeccanici

Le rivendicazioni, oltre al rinnovo del contratto nazionale, riguardano questioni strettamente legate al territorio, caratterizzato da situazioni di crisi che coinvolgono diverse aziende. A questo proposito, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro con l’Unione Industriali per discutere delle vertenze aperte di aziende come Piaggio, LaerH, Automotiv, Trench e Semar, per le quali si chiedono risposte rapide e chiare.

"Per un contratto nazionale che redistribuisca i profitti accumulati dalle aziende in questi anni; per un aumento salariale adeguato, reale e per tutti; per il mantenimento della clausola di salvaguardia; per una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, ormai necessaria e mai affrontata; per un lavoro più sicuro e per garantire agibilità ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza" – queste sono alcune delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali durante lo sciopero.