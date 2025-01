Cacciatore scambia un cane per un cinghiale e spara: Lagotto romagnolo salvo dopo un intervento chirurgico

Ne ha fatto le spese un cagnolino, coinvolto in un incidente durante una battuta di caccia domenica scorsa sulle alture tra Albisola Superiore e Celle Ligure. Un cacciatore ha scambiato il cane per un cinghiale e gli ha sparato, ferendolo gravemente al petto. Il fatto è avvenuto lungo un sentiero.

Il cane, un Lagotto romagnolo di quattro anni, stava correndo libero accanto ai suoi padroni, una coppia di cinquantenni in passeggiata per godersi l’aria aperta. All'improvviso, un colpo di fucile ha squarciato il silenzio, colpendo in pieno l'animale. Il cacciatore, un uomo di 63 anni nascosto nella boscaglia, ha sparato convinto di trovarsi di fronte a un cinghiale.

Resosi conto dell'errore, il cacciatore è uscito dal suo nascondiglio in stato di choc, scusandosi e offrendo aiuto. Tuttavia, essendo giunto sul posto a piedi insieme alla sua squadra, il suo veicolo si trovava a chilometri di distanza. Un giovane automobilista di passaggio ha notato la scena e si è fermato per prestare soccorso, caricando i proprietari e il loro cane ferito e trasportandoli rapidamente in una clinica veterinaria di Savona.