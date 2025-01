Cairo è ancora "Città che legge", qualifica confermata fino al 2026

Cairo Montenotte ha ottenuto nuovamente la qualifica di "Città che legge" fino al 2026, un prestigioso riconoscimento che premia le amministrazioni locali impegnate nella promozione della lettura.

Il titolo è stato conferito dopo la valutazione positiva dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, reso noto dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’ANCI.

Questa iniziativa valorizza le città che, attraverso politiche di lettura, contribuiscono alla crescita socio-culturale delle proprie comunità. Il progetto si rivolge a quelle realtà che promuovono l’accesso ai libri, organizzano eventi culturali, come festival e fiere, e collaborano con scuole, biblioteche, librerie e associazioni. Inoltre, partecipano a progetti nazionali come "Libriamoci" e "Maggio dei Libri" e stipulano patti locali per la lettura, creando una rete stabile tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati.