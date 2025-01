Guardia di Finanza, cambio al vertice della tenenza di Finale Ligure: il sottotenente Magrone subentra al capitano De Santis

Alla presenza del Comandante Provinciale, col. t. ISSMI Aldo Noceti, è avvenuto in data odierna il passaggio di consegne al comando della tenenza di Finale Ligure, tra il capitano Florenzo De Santis, alla guida del Reparto da tre anni, e il sottotenente Teresa Cristina Magrone.

Il sottotenente Magrone, 36 anni, originaria della provincia di Bari, laureata in giurisprudenza, giunge nella provincia savonese proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vibo Valentia, dopo aver frequentato, presso l'Accademia del Corpo in Bergamo, il 21° Corso "Biacesa II" del ruolo normale - comparto speciale.

Il nuovo comandante di reparto proseguirà la consolidata attività di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari attraverso un'azione operativa equilibrata, efficace, attagliata alla realtà socio-economica della circoscrizione nonché sinergica con le altre Forze di Polizia ed in collaborazione con le diverse Autorità locali, nell'ottica di salvaguardare l'economia sana del territorio.

Il capitano De Santis, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha inteso formulare espressioni di ringraziamento all’indirizzo della propria linea gerarchica ed ai militari dipendenti per il sostegno ottenuto in questi anni, esprimendo altresì un convinto augurio nei confronti della subentrante. Sotto la sua direzione, la tenenza di Finale Ligure ha conseguito significativi risultati operativi in ciascun comparto della mission istituzionale del Corpo attraverso una trasversale, attenta e proficua attività di servizio a tutela della legalità economico finanziaria e della collettività.

Il Comandante Provinciale ha ringraziato il capitano De Santis per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida del Reparto finalese e, contestualmente, rivolto al sottotenente Magrone i migliori auspici di "proficuo lavoro" nel delicato, ma stimolante incarico di Comandante di una tenenza fortemente impegnata come quella di Finale Ligure.