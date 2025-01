Il Distretto Sociosanitario delle Bormide cerca un coordinatore pedagogico

Il Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide ha avviato una selezione pubblica per la nomina di un coordinatore pedagogico, con contratto di lavoro autonomo di un anno. Il candidato ideale deve essere in possesso di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia, scienze dell’educazione o della formazione.

Le candidature vanno presentate con domanda scritta in carta semplice, utilizzando il modello allegato all’avviso, datata, firmata e corredata da copia del documento di identità in corso di validità. La mancata presentazione di tali documenti comporterà l’esclusione.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), in un unico file PDF, all’indirizzo protocollo@pec.comunecairo.it.

Il termine per l’invio delle domande è di quindici giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte, Capofila per l’Ambito Territoriale Sociale n. 6 Bormide.

Il compenso annuale è di 5.000 €, comprensivo di IVA, contributi e eventuali spese accessorie, per un impegno minimo di 150 ore all’anno. Il pagamento sarà suddiviso in due rate semestrali, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta.