Savona, lutto per la morte di Maria Rossello: attrice, regista e direttore artistico del Medical Mistery Tour

È morta al San Paolo di Savona Maria Rossello, nata Maria Assunta. Maria Rossello aveva 74 anni; sorella di Felice, fino al 1990 è stata impiegata di una ditta di spedizioni navali.

Nel Savonese era molto conosciuta per l'attività di recitazione e regia amatoriale. Ha fatto parte di diverse compagnie teatrali amatoriali e con Luciana Costantino è stata fondatrice del Piccolo Teatro di Savona. Nel 1977, con Franca Debenedetti e Nat Russo, ha fondato l'Atelier 2Ts e ha tenuto corsi di recitazione nelle scuole.

Regista e direttrice artistica del Medical Mistery Tour, spettacolo organizzato dal personale ASL a scopo benefico, ha collaborato anche alla scrittura di testi di Daniele Raco ed è stata presidente della Federazione Teatro Amatoriale.

"Ciao Maria Assunta - la ricorda il fratello Felice - Abbiamo litigato per una vita. Ci siamo voluti bene per una vita. Mi mancherai".

"Raccontava le favole ai bambini in Pozzo Garitta - dice l'assessore Nicoletta Negro - in estate, facendoli sedere sopra a piccoli cuscini in terra, dopo una giornata di mare. Era una magia che ogni settimana si ripeteva, era il suo regalo ai piccoli frequentatori di Albissola, turisti o cittadini, poco importava. Ogni assessore vorrebbe una Maria Assunta Rossello accanto, a volte critica, a volte compiaciuta, ma sempre attenta a trovare il lato ironico delle vicende... e così, fra mal di pancia e una risata, abbiamo fatto un tratto di strada insieme. È stato un privilegio ed un onore".