Controlli della Polizia Locale a Finale Ligure: fermati due writers minorenni, segnalate due persone sorprese a consumare sostanze stupefacenti

Controlli mirati della Polizia Locale di Finale Ligure, finalizzati al mantenimento del decoro urbano della città.

Da qualche giorno gli agenti di quartiere del rione Marina raccoglievano segnalazioni di movimenti anomali di persone nella centralissima Via Pollupice, che fiancheggia la basilica di San Giovanni Battista. Per verificare il fenomeno sono stati organizzati servizi specifici, anche con personale in borghese, che nel giro di un paio di giorni hanno permesso di cogliere sul fatto due ragazzi intenti a imbrattare con vernice spray i muri della strada.

In un secondo episodio gli agenti hanno fermato due persone che stavano consumando sostanze stupefacenti in un luogo appartato della zona.

I "writers" sono stati condotti presso il Comando di Via Ghiglieri e, verificata la minore età di entrambi, sono stati riaffidati ai genitori, nei confronti dei quali si profila una sanzione amministrativa da 500 euro, così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre al sequestro delle vernici utilizzate per danneggiare la parete.

Gli altri due soggetti sono invece stati segnalati alla Prefettura di Savona, per l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 75 del dpr n. 309/1990, in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.