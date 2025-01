Mancato rispetto delle norme legate alla raccolta delle deiezioni canine, ad Albissola controlli in borghese della Polizia locale

Ad Albissola Marina il vicesindaco Luigi Silvestro, con la collaborazione del Comandante della Polizia Locale Andrea Catapano, ha messo in atto un giro di vite per contrastare i comportamenti poco rispettosi del decoro della città e contrari alle norme. Il nuovo servizio è partito da qualche giorno.

"Solo nel primo giorno sono stati eseguiti decine di controlli e sono state accertate sei violazioni per la mancata raccolta delle deieizioni e/o per la mancanza della bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni liquide dei cani (bottiglietta obbligatoria per i conduttori di cani nel centro storico e sul lungomare) - spiega il vicesindaco albissolese - Il servizio in borghese proseguirà, compatibilmente con lo svolgimento di tutti gli altri consueti e ordinari adempimenti, anche nelle prossime settimane cambiando i giorni e gli orari nei quali gli agenti svolgeranno i controlli per contrastare ed intervenire puntualmente su coloro che non rispettano le regole, danneggiando tra l’altro non solo il decoro urbano ma la stragrande maggioranza degli albissolesi, compresi la maggior parte dei proprietari di cani, che invece ha a cuore i luoghi pubblici cittadini che devono essere fruibili in sicurezza e tranquillità da tutti".