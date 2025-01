Borgio Verezzi celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

Questa mattina, la comunità di Borgio Verezzi si è riunita per celebrare San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, con una solenne funzione religiosa e una manifestazione che hanno coinvolto numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali.

L’evento si è svolto presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, degli appartenenti al corpo di Polizia Locale e dei rappresentanti della Croce Bianca, della Protezione Civile e degli Alpini. La ricorrenza, fortemente voluta da Don Carmelo Galeone, è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Locale guidata dal Comandante Giovanni Bozzo.

L’occasione è stata infatti un momento di riconoscimento per l'impegno delle associazioni che operano fianco a fianco con la Polizia Locale, in uno spirito di sinergia fondamentale per la comunità. L’iniziativa, oltre a celebrare una tradizione religiosa, si propone di diventare un appuntamento fisso nel comprensorio, rafforzando i legami tra cittadini, istituzioni e volontariato.

"Festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia locale: Santa Messa nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Borgio Verezzi seguita da omaggio floreale all'edicola del Santo e benedizione dei mezzi di Polizia e Soccorso - fanno sapere dall'amministrazione comunale - Grazie alla Polizia Locale di Borgio Verezzi che ha organizzato l'evento, ai rappresentanti della Polizia di Pietra Ligure, Giustenice, Tovo San Giacomo/Magliolo e Albenga presenti, al sindaco di Giustenice Mauro Boetto e al consigliere Umberto Bona delegato alla Polizia Locale di Pietra Ligure che si sono uniti al vicesindaco borgese Pier Luigi Ferro, al Parroco Don Carmelo Galeone, ai Carabinieri di Pietra Ligure e alle Associazioni di volontariato che hanno preso parte a questo bel momento comunitario in cui celebrare e ringraziare per il prezioso servizio tutto il personale delle Forze dell'Ordine e i tanti volontari che aiutano e proteggono la popolazione".