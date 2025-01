Lavoro, l'allarme di Pasa (Cgil): "Nel savonese aumentano solo precarietà e bassi salari"

"Precarietà e bassi salari sono gli unici dati che continuano ad aumentare in provincia di Savona. Imprenditori e politica locale vogliono prendere coscienza della qualità dell'occupazione in provincia di Savona?". Così Andrea Pasa, segretario generale della Cgil savonese.

"Una qualità che continua a peggiorare come evidenziano i dati Inps nel terzo trimestre 2024 - continua Pasa - Si perdono oltre 3 mila occupati dipendenti rispetto allo stesso periodo del 2023, oltre il 90% dei nuovi contratti è precario, quasi la metà (46%) è a tempo parziale e, ciliegina sulla torta, nel 2024 meno 23% di passaggi a tempo indeterminato. Una situazione che impoverisce lavoratrici, lavoratori ma più in generale l'intero territorio".

"Serve irrobustire l'apparato industriale provinciale attraverso politiche industriali, energetiche e infrastrutturali con ingenti investimenti - proseguono dalla Cgil savonese - Continuare a terziarizzare l'economia locale aumenta la povertà, povertà economica, sociale, abitativa ed educativa. Già oggi in provincia di Savona ci sono circa 15 mila lavoratrici e lavoratori con contratti regolari che non arrivano a percepire 10 mila euro lordi all'anno. È necessario rinnovare i contratti nazionali prevedendo aumenti della retribuzione, utilizzare le risorse pubbliche per generare occupazione stabile".

"Contrariamente la nostra provincia continuerà a perdere abitanti, come nel corso del 2024 - unica Provincia della Regione con il segno meno nel confronto 2024/2023 - e continueranno a fuggire i nostri giovani. Per questo urgono scelte politiche coraggiose, immediate, per aumentare i salari e cancellare il male assoluto della precarietà che causa troppi morti sul lavoro: 10 negli ultimi 12 mesi in provincia di Savona, il dato più alto di tutto il nord del Paese" conclude Pasa.