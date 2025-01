Millesimo, cena benefica a favore della pediatria del San Paolo di Savona

Il Leo Club Valbormida, in collaborazione con la Pro Loco e la S.O.A A.P.S. di Millesimo, organizza una cena benefica per sostenere i progetti di accoglienza nel reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, diretto dal dottor Alberto Gaiero. L’appuntamento è fissato per sabato 1° marzo alle ore 19:00 presso il Palazzetto dello Sport di Millesimo, dove la solidarietà sarà protagonista della serata.

L’intero ricavato sarà devoluto a iniziative a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un’occasione imperdibile per unire buon cibo e beneficenza, grazie anche all’impegno di giovani volontari e associazioni locali.

Per partecipare, è possibile prenotare contattando Filippo Robaldo (+39 3337246492), Leonardo Briano (+39 3669365353) o Samuele Dotta (+39 3467371633).