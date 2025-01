66enne cade ad Alassio: al Santa Corona in codice rosso. Indagini in corso

Codice rosso per l’uomo che questa mattina, intorno alle 10, è caduto sull’asfalto ad Alassio procurandosi un trauma cranico. L’incidente è avvenuto in via Leone XIII, una strada che rimane dietro la parrocchia di Sant’Ambrogio.

Il ferito, un sessantaseienne di Alassio, è precipitato probabilmente sporgendosi dal terrazzo di casa, ma la dinamica non è chiara e, a rendere più difficile il compito degli inquirenti, l’assenza di testimoni e di videosorveglianza pubblica.

Sul posto si sono regati i militi della Croce Rossa di Alassio, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona in codice rosso scortato dall’automedica.

Gli agenti della polizia locale di Alassio sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma le autorità stanno raccogliendo elementi per far luce sull’accaduto.