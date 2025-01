Tutela delle Forze dell'Ordine, Fratelli d'Italia lancia la raccolta firme anche nel savonese

"Continuano gli attacchi contro le nostre Forze dell’Ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere bersagliati da critiche e accuse. Noi siamo al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta. Per questo stiamo promuovendo la raccolta firme a sostegno delle Forze dell'Ordine in tutto il territorio della provincia di Savona".

A dirlo, in una nota, è il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Cavallo, annunciando il calendario dell'attività dei vari circoli nel savonese per portare avanti la raccolta firme per quattro proposte: l'inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale; la creazione del reato di rivolta in carcere; maggiori strumenti di difesa e maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’Ordine.

"Al momento abbiamo già alcune date pianificate e la prossima settimana ne seguiranno altre sempre a cura dei Circoli che rappresentano la presenza attiva sul territorio" continua Cavallo.

Nel dettaglio: il circolo "Alassio Baia del sole" organizza la raccolta sabato 25 gennaio ad Alassio, nella piazza del mercato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; sabato 1 febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sarà invece il turno ad Albenga, in piazza del Popolo, del circolo "Albenga Valli Ingaune"; il circolo "Andora Val Merula" sarà infine impegnato lunedì 3 febbraio ad Andora, zona mercato comunale, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.