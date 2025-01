Un attore-poeta di Albenga questa sera su Canale 5: Mirco Scutellà protagonista ad “Avanti un altro”

Mirco Scutellà, trentaseienne di Albenga, sarà protagonista questa sera su Canale 5 alle 18.45 nella quarta puntata del celebre programma televisivo “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’attore-poeta parteciperà come concorrente, portando sul piccolo schermo una parte del suo mondo artistico.

“Una bellissima esperienza – commenta Scutellà -, sono molto grato per questa opportunità. Avrò modo di parlare di me e di recitare una mia poesia”.

Oltre a essere un appassionato autore di poesie, Scutellà sta seguendo un corso di recitazione cinematografica e regia alla Creative Academy di Savona, sotto la guida del regista Enrico Bonino e dell’attore Alessandro Campanile. Inoltre, è membro del direttivo della Starfilm Liguria di Savona, associazione Aics impegnata nella promozione di cultura e spettacolo.

Negli ultimi anni, l’attore ingauno ha collezionato diverse esperienze significative, tra cui ruoli come figurazione speciale parlante in film e collaborazioni con Netflix in occasione del Festival di Sanremo. Ha preso parte a diversi spot pubblicitari a Milano e, lo scorso giugno, ha partecipato al programma “Naked Attraction Italia” su Discovery, condotto da Nina Palmieri delle Iene.

E la sua scalata non si ferma qui: “Il 7 febbraio sarò in onda alle 8.15 su Rai 2 nel programma ‘E viva il videobox’, sempre in qualità di attore-poeta. Sarà una nuova occasione per parlare di me e recitare alcune poesie”.

Mirco Scutellà ha scoperto la sua passione per la poesia circa un anno e mezzo fa, trovando uno strumento prezioso per distinguersi nel mondo dello spettacolo. “La poesia in televisione è ormai poco valorizzata, ma questa particolarità suscita curiosità e mi sta aprendo porte in provini e casting. In particolare, l’interpretazione delle poesie attira molto interesse”.

Nel corso del 2025, Mirco sarà impegnato in nuove produzioni televisive accanto ad attori di fama e parteciperà a spot pubblicitari con personalità di spicco.