Savona, parcheggia dentro l'area di cantiere di Villa Pizzardi, auto fatta rimuovere dai vigili

Cosa non ci si inventa per una giornata al mare. Un turista, non trovando un posto libero nel parcheggio di Villa Pizzardi a Savona, aprendo la recinzione, ha deciso di entrare nell'area cintata e utilizzata dalla ditta che sta facendo i lavori della passeggiata a mare per stoccare i materiali e mezzi.

Ieri mattina gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per identificare il proprietario dell'auto, un uomo che era sulla spiaggia di fronte al parcheggio, ed hanno fatto rimuovere il mezzo.

"Ho avuto l'autorizzazione da quelli dell'impresa" ha detto l'uomo per giustificarsi.

Una scusa poco credibile e gli uomini della municipale hanno fatto togliere il mezzo.

Non si placa intanto la polemica sul parcheggio e sul fatto che l'area di cantiere si sia presa una bel po' di posti auto.

Un problema soprattutto d'estate: lo spazio, infatti, dovrebbe essere in parte riservato ai residenti dei palazzi vicini ma d'estate è letteralmente preso d'assalto dai turisti che frequentano la spiaggia libera. Anche oggi le auto erano parcheggiate un po' ovunque ed il parcheggio era occupato già dalle primissime ore del mattino.