Dego mette in sicurezza le strade delle borgate con fondi PSR

Sono stati ultimati, nel Comune di Dego, i lavori di miglioramento di alcuni tratti della viabilità rurale, finanziati grazie al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022, sottomisura 7.2. L’intervento ha riguardato il ripristino e la sistemazione delle strade che conducono alle località Frassoneta, Gallaro-Eirola, Botta, San Giulia, Carpezzo, Supervia e Piano, per un importo complessivo di 454.463,21 euro.

"Le strade di intervento versavano in condizioni particolarmente critiche, dovute sia alla vetustà delle infrastrutture sia agli effetti degli eventi alluvionali che, negli ultimi anni, hanno colpito il territorio - commenta il sindaco Franco Siri - L’intervento ha quindi rappresentato non solo un miglioramento, ma una vera e propria messa in sicurezza e riconnettività per borgate fondamentali per il tessuto sociale e produttivo di Dego".

"Un risultato di grande rilevanza per il territorio, sia per la portata economica che per la rapidità con cui è stato realizzato. I lavori sono stati infatti conclusi in meno di due mesi dall’ufficializzazione del finanziamento: un risultato straordinario, reso possibile dall’impegno degli uffici comunali e dal supporto tecnico e amministrativo degli uffici regionali".

"Il Comune di Dego si estende su un territorio molto vasto: con una superficie di quasi 70 chilometri quadrati, è tra i comuni più estesi della provincia di Savona. Una condizione che rende ancora più importante garantire una viabilità efficiente e sicura anche nelle aree più decentrate, affinché nessuna frazione resti isolata e tutti i cittadini possano contare su collegamenti sicuri e agevoli. Questi risultati sono stati resi possibili grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione comunale e Regione Liguria. Un ringraziamento particolare va al vicepresidente Alessandro Piana e al presidente Marco Bucci, che, attraverso bandi mirati e misure specifiche, dimostrano attenzione concreta verso i piccoli comuni dell’entroterra, offrendo strumenti fondamentali per affrontare sfide complesse con risorse limitate", aggiunge Siri.

"L’importanza di bandi e contributi come quelli offerti dal PSR è cruciale per comuni come Dego, dove le risorse ordinarie non sarebbero sufficienti per affrontare opere di questa portata. Accedere con successo a queste opportunità significa investire concretamente sul territorio, sulla sicurezza della viabilità e sul miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più periferiche. Il Comune di Dego guarda già ai prossimi obiettivi: entro l’inverno verrà affidato l’intervento di riqualificazione urbana di piazza Emilio Botta, situata nel cuore del centro storico, anch’esso finanziato con contributi della Regione Liguria - conclude il primo cittadino - Un altro passo importante per un paese sempre più accogliente, curato e a misura di cittadino".