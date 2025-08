Qualità delle acque: a Borgio Verezzi turisti a confronto con Comune e tecnici del depuratore

La qualità del mare resta uno dei temi più sentiti durante l’estate, soprattutto dai turisti. Bandiera Blu, dati Arpal, ma anche schiume e macchie gialle in superficie: sono in tanti a porsi domande. A Borgio Verezzi alcuni turisti hanno chiesto chiarimenti direttamente all’amministrazione comunale, ottenendo un incontro e una visita guidata al depuratore cittadino, alla presenza del personale tecnico di Servizi Ambientali.

Durante la visita è stato spiegato come funziona l’impianto, quali sono le sue criticità stagionali e quali fattori esterni influiscono sullo stato delle acque. La vicesindaco Veronica Aicardi ha chiarito: “Il nostro depuratore ha diversi anni sulle spalle, ma funziona bene per la maggior parte dell’anno. In estate, con circa 8 mila persone collegate, può avere qualche problema, ma contenuto e monitorato. I controlli confermano che non ci sono rischi dal punto di vista sanitario”.

La discussione si è spostata anche su elementi spesso sottovalutati. “Si è parlato delle correnti marine, che portano liquami anche da altre zone, in particolare dal Finalese – ha proseguito Aicardi – Inoltre i temporali trascinano a valle materiali dai torrenti, e non va dimenticato il ruolo delle alghe, come l’Ostreopsis Ovata, che causa quelle tipiche macchie giallognole sulla superficie del mare. A volte vengono scambiate per inquinamento, ma sono fenomeni naturali, come anche i pollini”.

Presente per l'occasione anche l’avvocato Giulio Muzio, responsabile del settore idrico nazionale per Assoutenti.

“L’incontro è stato molto positivo – ha concluso il sindaco Dacquino – Il nostro impegno, condiviso anche con l’avvocato Muzio di Assoutenti, è quello di accelerare il collegamento dell’impianto di Borgio al depuratore di Borghetto, un passaggio fondamentale per migliorare ulteriormente la gestione delle acque reflue e garantire un mare sempre più pulito”.