Savona, riprendono i lavori al ponte di Santa Rita: interventi collegati all’allargamento dell’argine del Letimbro

Sono ripresi questa mattina i lavori nell’area del ponte di Santa Rita, nell’ambito del più ampio intervento di allargamento dell’argine del torrente Letimbro. Dopo una pausa tecnica, dovuta al ritrovamento di reperti storici, il nel cantiere è arrivata una macchina speciale per l’aspirazione del materiale di riporto depositato in passato dalle Ferrovie, utilizzato come riempimento nell’area.

La rimozione di questo materiale è un passaggio cruciale per poter proseguire i lavori, che mirano a migliorare la sicurezza idraulica della zona, aumentando la capacità di deflusso del torrente in caso di piene. Ma alcuni manufatti storici, ritrovati durante i lavori, richiederanno ulteriori valutazioni. Dovranno essere catalogati, misurati e documentati prima di procedere con eventuali demolizioni. Solo dopo l'impresa che si è aggiudicata l'appalto potrà proseguire con l'intervento di messa in sicurezza dell'argine del torrente Letimbro, dal lato di Binario Blu.