Cosa fare ai Caraibi in vacanza: guida alle migliori attività ed esperienze

I Caraibi sono costituiti da un nutrito gruppo di isole, divise in 13 Stati indipendenti e numerosi territori semi autonomi. Noti soprattutto per le loro spiagge, la musica, l'atmosfera festosa e il buon cibo, i Caraibi sono da secoli un autentico crocevia culturale, come confermato dall'abbondanza delle lingue parlate: inglese, francese, spagnolo, creolo e olandese sono soltanto alcuni degli idiomi ufficiali. Ma quali sono le attività da fare durante un viaggio ai Caraibi? Dal trekking ai locali galleggianti, passando per le feste in spiaggia e le immersioni subacquee, le alternative non mancano affatto.

Godersi il mare della Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana è un sogno a occhi aperti, soprattutto per coloro che amano le atmosfere festose e le spiagge bianche e assolate. Tra le località più interessanti figura il villaggio di pescatori di Bayahibe, che offre una scenografia in perfetto stile dominicano, tra bancarelle tipiche e ristorantini che servono il pescato del giorno. La maniera migliore per godersi un soggiorno di puro relax in zona? Prenotare una stanza presso uno dei meravigliosi resort Bayahibe. Da Bayahibe partono interessanti escursioni, sia in barca che nell'entroterra: tra le più suggestive figurano quelle dirette alla Cueva del Chicho, all'interno del Parco Nazionale di Cotubanamá. Qui è possibile immergersi nelle acque più trasparenti e ricche di riflessi che si possano immaginare.

Assaggiare il rum delle Barbados

Grazie alle sue antichissime coltivazioni di canna da zucchero, l'arcipelago delle Barbados si è aggiudicato il riconoscimento di patria del rum. Non mancano le distillerie storiche, tra cui la Mount Gay, considerata la più antica del mondo. Per un tour all'insegna delle tradizioni locali è necessario visitare la splendida Abbazia di San Nicola e la fabbrica di rum Foursquare, che organizzano visite giornaliere. Da non perdere neppure il Rum Vault del Colony Club Hotel, che vanta una collezione di oltre 150 etichette locali e internazionali, da degustare insieme a un pasto completo o a una selezione di tapas.

Immergersi al largo dell'isola di Saba

L'ecosistema unico dell'isola di Saba rende le sue coste tra le più gettonate per un'immersione. Saba è un isolotto di soli 13 kmq, situato tra Saint Kitts & Nevis e Saint Maarten. È talmente piccolo da essere stato dimenticato da decine di cartografi nel corso del tempo, eppure si tratta di un luogo davvero incredibile: a rendere il suo ecosistema così vario sono le sue origini vulcaniche, capaci di rendere i fondali un universo in continua evoluzione. Tra i siti di immersione più noti figurano Tent Reef (perfetto per gli avvistamenti notturni), Eye of the Needle e Diamond Rock.

Percorrere il Waitukubuli National Trail

Nel cuore della lussureggiante isola di Dominica passa un sentiero ambito da migliaia di appassionati di trekking. Quest'isola, infatti, vanta alte montagne, gole segnate da splendidi corsi d'acqua e cascate e ampie foreste incontaminate. Non a caso, il trekking è una delle attività più popolari dell'isola e il Waitukubuli National Trail (lungo ben 185 km) è la maniera migliore per visitarla. Il sentiero parte da Scotts Head, situato nella parte meridionale di Dominica, e raggiunge il Cabrits National Park, nell'estremo nord dell'isola. È suddiviso in 14 tappe e può essere completato in un paio di settimane. L'intero percorso è perfettamente segnalato, nonché dotato di comodi rifugi nei quali rifocillarsi e riposare.

Ammirare le sculture sottomarine di Grenada

Sulla costa occidentale di Grenada sorge il primo parco di sculture subacquee del mondo. Le opere qui presenti appaiono ormai quasi completamente avvolte dalla natura sottomarina, dando l'impressione che si trovino sul fondo del mare da secoli. In realtà, il parco fu inaugurato soltanto nel 2006 e include ben 75 statue, alcune delle quali pesano quasi 15 tonnellate. Tra le opere più iconiche spiccano Christ of the Deep e The Lost Correspondent, visibili anche dalle imbarcazioni con chiglia trasparente. Ovviamente, il miglior modo per godere della magia di questo luogo è immergersi e nuotare in quello che è un vero e proprio tempio dell'arte sottomarino.