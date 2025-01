L'Osteria del Tempo Stretto di Albenga propone un viaggio attraverso le cucine regionali italiane

Riprendono le serate a tema dell'Osteria del Tempo Stretto, che celebrano i sapori autentici dell'Italia con menù dedicati ai territori più affascinanti. Per l’occasione, il Monferrato sarà al centro della prima serata speciale, un omaggio alla sua tradizione culinaria, con piatti tipici abbinati al famoso vino Brachetto, presentato dalla cantina di Alice Bel Colle (AL).

Il menù, curato con maestria dalla chef Cinzia Chiappori, sarà arricchito dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia e la degustazione dei vini sarà guidata dalla sommelier Miranda Moroni, insieme a Daniele Bianco della cantina Alice Bel Colle.

Il menù della serata:



• Drink realizzato con il Brachetto dalla Barlady Ottavia Castellaro e bacio di dama salato



• Filetto baciato, robiola di Roccaverano e cugnà: piatto rustico ed elegante che abbina un salume unico e tipico del paese di Ponzone con la cremosità della robiola arricchito dal sapore intenso della cugnà, una salsa dolce tipica del Piemonte



• Peperone al forno con bagnet verd: un grande classico della cucina piemontese, il peperone cotto al forno servito con un gustoso bagnet verd, una salsa rustica a base di prezzemolo e acciughe.



• Flan di cardo gobbo con nuvola di verza e bagna cauda: una reinterpretazione moderna di un grande classico. Il cardo gobbo, ortaggio emblematico della zona, diventa un morbido flan con una nuvola di verza e accompagnato dalla bagna cauda.



• Agnolotti alla monferrina: pasta fresca ripiena secondo la tradizione servita con burro artigianale per esaltarne i sapori.



• Capunet: deliziosi involtini con un ripieno di carne e verdure avvolti in foglie di verza, che rappresentano un vero e proprio comfort food invernale. Cotti lentamente, rivelano profumi e consistenze che riscaldano il cuore.



• Il Quadrato di sfoglia farcito con una delicata crema che avvolge le pere cotte nel vino Brachetto, per un gran finale!



I vini in abbinamento sono:

• Brachetto d’Acqui in purezza secco “MonteRidolfo” ACQUI D.O.C.G.

• Brachetto d’Acqui D.O.C.G. vino rosso dolce aromatico, naturalmente frizzante.



Questo percorso tra le tradizioni culinarie del Monferrato è proposto al prezzo di €48, bevande incluse.

Per non perdere questo appuntamento speciale è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettati a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Regione Rollo, 39 ad Albenga.