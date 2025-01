Emissioni irregolari dall'impianto di Ferrania, la provincia diffida Iren Ambiente

La provincia di Savona ha diffidato Iren Ambiente S.p.A. per irregolarità riscontrate nelle emissioni di aria prodotte dall’impianto di trattamento rifiuti organici situato in località Ferrania. La struttura, destinata alla produzione di biometano avanzato e compost di qualità, non rispetterebbe alcune prescrizioni autorizzative, con particolare riferimento alle emissioni derivanti dal capannone deposito compost, identificato come Area E ed Area F, e alle torce di emergenza denominate E02 ed E04.