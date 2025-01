Judo Beach Camp 2025: anche quest'anno confermato l'evento di giugno

Laigueglia si prepara a ospitare il Judo Beach Camp 2025, evento imperdibile per gli appassionati di arti marziali e sport all’aperto. Dal 13 al 15 giugno, il borgo marinaro ligure sarà il palcoscenico di tre giorni dedicati al judo, con attività per atleti di ogni livello e sessioni di allenamento al Palazzetto dello Sport, in Via dei Cha.