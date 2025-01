Ospedale Santa Corona, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra le risorse per il monoblocco

C'è l'ufficialità che permette all'iter di realizzazione del monoblocco del Santa Corona di proseguire ed entrare nella fase più operativa.

A dare l'ufficialità è la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, lo scorso dicembre, del decreto interministeriale che impegna Inail a realizzare il nuovo ospedale con i 105 milioni di euro che mancavano per sostenere l’operazione di realizzazione del monoblocco, da 250 milioni di euro complessivi.

Il provvedimento è stato firmato da tre ministri, Orazio Schillaci per il ministero della Salute, Giancarlo Giorgetti per l’Economica, Marina Elvira Calderone per il Lavoro.

Ora si dovrà decidere quale tra le tre proposte, delle sei elaborate nel Progetto di fattibilità, sia quella più idonea sia per i costi sia per l'aspetto funzionale e avviare poi l'iter che porterà alla fase conclusiva del bando per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera (nei mesi scorsi ci sono stati vari gli incontri propedeutici all’iter realizzativo, in una interlocuzione che ha visto coinvolti anche Regione, Asl 2 e lo stesso Comune pietrese).

Tre le ipotesi progettuali. La prima, ritenuta tra le migliori sia per i costi sia per i tempi di realizzazione, è la A2 e prevede che il nuovo ospedale venga realizzato nell'area libera, dove attualmente si trova l'elisuperificie. In base a questa soluzione il nuovo ospedale verrà costruito in un'unica fase, con un tempo di realizzazione previsto di 38 mesi e il costo di 247.646.667 di euro.

La seconda, la C1 l prevede che l'edificio nasca tra la “Piastra servizi”, il “Padiglione Chirurgico” e l’Unità Spinale, in prossimità dell’elisuperficie esistente, senza interferire con i volumi esistenti. Ma il costo , 294. 940.100 euro è troppo elevato rispetto all'ipotesi A (che invece rientrerebbe nel budget messo a disposizione dall'Inail di 250 milioni) e richiederebbe circa il doppio dei tempi di realizzazione, 60 mesi.