Savona, Piazza Diaz di nuovo senza zampilli: la fontana inaugurata un anno fa

È nuova, di recente realizzazione, già oggetto di riparazione, alcuni mesi fa, e ora nuovamente rotta. Inaugurata con la piazza, in tutta fretta, nel febbraio del 2023, ha subito dimostrato di dare problemi.

Il primo zampillo ha iniziato a non funzionare quasi da subito. Poi si era guastato l'intero impianto ed era stata cambiata la pompa. Ma ora la fontana è di nuovo inattiva.

Non c'è pace per la fontana di piazza Diaz, da mesi guasta e in attesa di riparazione. Il problema sarebbe un nuovo guasto alla pompa che il Comune ha ordinato e deve arrivare.

"Abbiamo nuovamente sollecitato l'arrivo della pompa da sostituire – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi – ma ci sono state le feste che hanno rallentanto un po' le cose. Mi spiace che sotto le feste di Natale la fontana sia stata spenta, ma proprio in questi giorni abbiamo fatto pressione sulla ditta perché arrivi a breve".

È invece tornata a zampillare alcune settimane fa la fontana di Piazza Marconi, dopo alcuni problemi.

La fontana era rimasta senza acqua per un guasto alla pompa. Il Comune l'ha finalmente fatta riparare, riportando gli zampilli a circondare l'opera della scultrice Renata Cuneo: "Lotta tra uomo e squalo".