Savona, forte odore in via Istria: allarme inquinamento, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco in via Istria a Savona, dopo che un forte odore aveva destato preoccupazione tra i residenti. In primis si è temuto potesse trattarsi di una fuga di gas, esclusa però dalle verifiche condotte sul posto.

Secondo quanto accertato, l'origine del forte odore sarebbe attribuibile ad una vernice utilizzata nei lavori di ristrutturazione di un condominio della zona.

In un primo momento, il timore per possibili rischi ha fatto considerare l’evacuazione degli abitanti. Fortunatamente, i successivi controlli hanno tranquillizzato la comunità: nessun pericolo immediato per la salute è stato rilevato.