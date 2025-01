Addio a Giorgio Dal Bo, fondatore del Gruppo Speleologico Savonese

È mancato all’Ospedale di Savona Giorgio Dal Bo, 87 anni, fondatore nel 1967 del Gruppo Speleologico Savonese, di cui è stato presidente per 35 anni e socio attivo fino a pochi anni fa.

Grazie alla sua passione, intuizione, costanza e dedizione, si devono la scoperta e l’esplorazione di alcune delle principali grotte della provincia di Savona: il Buranchino del Giogo, il Buranco di Bardineto, la Grotta Balbiseolo, il Buranco della Pagliarina e il Buco dell’Ombrello.

Per quasi sessant’anni è stato una figura di riferimento e un instancabile promotore della speleologia savonese. Fino a pochi mesi fa non mancava mai a una riunione settimanale del Gruppo, partecipando con curiosità e attenzione, sempre pronto a offrire consigli preziosi per le esplorazioni future.