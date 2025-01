Maltempo, torna l'allerta nel Savonese: dalle 14 gialla su tutta la provincia, dalle 18 arancione nel settore di centro-levante

Torna l'allerta meteo nel Savonese legata al maltempo che ci accompagnerà nelle prossime ore.

Dalle ore 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, tutto il territorio della nostra provincia (quindi i settori A, B e D) sarà in stato di allerta gialla per le piogge attese. Particolare attenzione sul settore di centro-levante, ossia la zona costiera da Spotorno a Varazze, che invece dalle ore 18 e fino alla mezzanotte passerà in arancione fino alle 8 di domani mattina, martedì 28 gennaio. Dopodiché, tornerà gialla su tutto il savonese, entroterra compreso, fino alle 14.

È stato confermato infatti il peggioramento atteso, di stampo autunnale, per le ore notturne. In un contesto di precipitazioni diffuse più insistenti nell’entroterra di centro-levante, il passaggio frontale vero e proprio sarà accompagnato da temporali, che potrebbero interessare anche la costa a seguito di possibili convergenze.

Arpal ha così deciso di emanare l'allerta meteo-idrologica per gli effetti al suolo delle piogge diffuse, anche alla luce delle precipitazioni già in corso e delle ultime uscite modellistiche.

RIEPILOGO

🟡Area A – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio

🟡🟠Area B – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ARANCIONE (sui medi) dalle 18 alle 8.00 di domani, martedì 28 gennaio, poi gialla fino alle 14

🟠🔴Area C – ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ROSSA (sui medi e grandi) dalle 18 alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi ARANCIONE e GIALLA

🟡Area D – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio

🟠Area E - ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi GIALLA

🟡Su B-C-E, inoltre, GIALLA TEMPORALI; come sempre, i dettagli di uscita dall’allerta potranno essere rivisti domani a fine mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: