Servizi cimiteriali ad Alassio: un riposo vicino ai propri cari anche per gli animali da affezione

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.01.2025, l'Amministrazione Comunale di Alassio, su proposta dell'Assessore ai Cimiteri, Roberta Zucchinetti, ha approvato il nuovo tariffario dei servizi cimiteriali, introducendo per i residenti e/o i titolari di concessioni all'interno dei cimiteri comunali la possibilità di tumulare le ceneri dei propri animali da affezione, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale ed in adempimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 500 del 23.05.2024,attuativa della L.R. n. 15/2020.

"Con questa iniziativa, che ho fortemente voluto e che è stata subito accolta con grande sensibilità da tutta l'amministrazione comunale – dichiara l'assessore ai Cimiteri del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – desideriamo dare la possibilità ai cittadini di Alassio di commemorare i propri animali da affezione nei cimiteri comunali, garantendogli un luogo di riposo vicino ai propri cari. Penso che questo sia un bellissimo gesto di rispetto e di affetto verso creature che sono parte integrante delle nostre famiglie e il cui amore incondizionato ci accompagna per tutta la vita”.



Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi personalmente all'Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia amministrativa Mortuaria, nella persona della Responsabile, dott.ssa Graziella Vignolo, da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche al pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (previo appuntamento), oppure telefonicamente nei medesimi giorni/orari.