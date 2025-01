Varigotti nella campagna social "Be Italian" di Dolce & Gabbana che celebra la bellezza del nostro paese

Con l’inconfondibile Piazzetta dei Pescatori, le casette colorate affacciate direttamente sulla spiaggia e i suoi scorci sul mare dai tipici “caruggi”, c’è anche Varigotti tra i luoghi della Liguria protagonisti della campagna pubblicitaria “Be Italian” di Dolce & Gabbana, lanciata sui social nei giorni scorsi.

Scattate dal fotografo Paolo Abate, le immagini del borgo saraceno - insieme a quelle di altri simboli del territorio ligure, dalle Cinque Terre alla focaccia - sono state scelte dal marchio di alta moda per rappresentare e celebrare l’essenza dell’Italia e sostenere il FAI Fondo Ambiente Italiano e il suo impegno per tutelare e valorizzare il patrimonio del Bel Paese.

“Una vetrina impareggiabile per il nostro territorio, che porterà la bellezza autentica di Varigotti davvero in tutto il mondo. Basti pensare che solo su Instagram il prestigioso brand conta oltre 30,8 milioni di follower - ha commentato Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure – La scelta di Varigotti ne conferma la sua vocazione come meta turistica internazionale di eccellenza, in grado di suscitare emozioni che raccontano la vera essenza della nostra terra”.