Vacanza in California: come pianificare ogni dettaglio del viaggio

Se si è in procinto di partire per un viaggio in California, è molto probabile che la prima tappa della propria vacanza sia rappresentata dalla città di San Francisco. Si tratta di una metropoli che non può essere scoperta in un giorno solo: ma un soggiorno di tre giorni può essere più che sufficiente per entrare in contatto con tutto ciò che la città del Golden Gate ha di bello da offrire. Al di là di questo ponte, rinomato in tutto il mondo anche per le numerose apparizioni di cui è protagonista in film e serie tv, merita di essere citato il Pier 39, celebre pontile che accoglie locali, negozi e ristoranti. Chi ha in mente di visitare il celebre penitenziario di Alcatraz potrebbe essere interessato a sapere che questa possibilità esiste ma che occorre effettuare la prenotazione in anticipo. A San Francisco, inoltre, l’attenzione del turista viene catturata dai Cable Car, vale a dire i tram, che giunti al capolinea vengono girati a mano, proprio come un tempo.

Los Angeles

Detto di San Francisco, non si può non citare Los Angeles, una città dalle dimensioni senza dubbio sorprendenti e con un traffico che per certi aspetti può risultare sorprendente. Qui una tappa quasi obbligata è rappresentata dal viale con le stelle impresse, cioè l’Hollywood Boulevard. Conviene, poi, concedersi una sosta a Beverly Hills e nel quartiere di Venice Beach, che si trova a un’ora di distanza dal centro della città, con spiagge e skater che si dilettano nell’esecuzione di evoluzioni spettacolari.

Las Vegas

Un’altra delle città simbolo della California è Las Vegas, che ovviamente deve essere vissuta nelle ore notturne. Sembra di vivere quasi in un mondo a parte, e sin dal primo impatto è facile capire il motivo per il quale questa viene ritenuta la città degli eccessi. Nelle ore diurne meritano di essere visti da vicino i tanti hotel a tema, a cominciare dal Caesar Palace e senza dimenticare il Venetian. Dopo cena, poi, è da non perdere la Strip, illuminata e ricca di colori, con spettacoli di luci garantiti da strutture come il Treasure Island e il Bellagio. Gli altri nomi di location da appuntarsi in agenda sono quelli della Freemont Street e della Downtown. Ed è quasi superfluo citare i casino, con la possibilità di giocare… sempre in maniera responsabile!

I parchi

Fino ad ora abbiamo parlato di città, palazzi, veicoli e ponti. Ma la California è un territorio in cui la natura ha comunque modo di vivere i propri spazi, come avviene per esempio presso il Grand Canyon National Park, che può essere visitato addirittura in volo. Una grande area da esplorare, ricordando che in estate le temperature possono essere molto elevate e, di conseguenza, è bene attrezzarsi per non farsi sorprendere dal caldo. Da vedere anche l’Antelope Canyon e lo spettacolo offerto dal parco nazionale del Bryce Canyon, celebre per gli hoodoos, cioè i pinnacoli che si sono formati nel tempo per effetto dell’azione di erosione determinata dall’acqua, dal ghiaccio e dal vento. Ancora, occorre menzionare la diga del Glen Canyon sul Colorado che ha dato vita al Lake Powell, un lago che pur essendo di origine artificiale è molto suggestivo. Nel novero delle location più fotografate dai turisti ci sono anche l’Horseshoe Bend e il ponte naturale del Rainbow Bridge Natural Monument. Il lago può essere visitato anche con una gita in battello: un’esperienza senza dubbio accattivante.

Come prenotare un viaggio in California