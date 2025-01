Finale, verso la conclusione i lavori all'acquedotto: la prossima settimana gli allacci della rete

Per l'allaccio delle nuove condutture posate in via XXV Aprile si renderanno necessarie parziali interruzione della fornitura idrica.

Per limitare al massimo i disagi, i lavori in questione avverranno nelle ore notturne: in particolare, nella notte tra il 3 e 4 febbraio, a partire dalle ore 22 e presumibilmente fino alle ore 2, nelle zone di via Pineta, Finalborgo, Finalpia e via Calice sarà interrotta la distribuzione idrica.