Spirulina in polvere: 3 consigli per aggiungerla ai tuoi piatti senza alterarne il gusto

Rinforza il sistema immunitario, è un’incredibile fonte di energia e può addirittura contrastare l’invecchiamento cellulare.

Oggi disponibile sul mercato in diversi formati, la spirulina in polvere è forse quella più versatile. Facile da dosare, si presta bene per esprimere creatività in cucina, aggiungendola a varie ricette.



Molti consumatori riscontrano però un problema: quello relativo al gusto.

Sì, perché la Spirulina spesso risulta sgradevole al palato per il suo sapore amarognolo, che a volte può ricordare quello del pesce. Un dettaglio che scoraggia molte persone a continuare l’assunzione.

La verità è che il sapore della spirulina dipende soprattutto dalla sua provenienza e dai metodi di lavorazione.



Ecco perché qui vogliamo parlare dei suoi benefici principali, consigliarti come integrare negli alimenti l’alga spirulina in polvere e, soprattutto, come scegliere un prodotto che non alteri il gusto dei tuoi piatti.

Spirulina in polvere: ecco i benefici principali e perché dovresti integrarla nella tua dieta

Se vuoi integrare la spirulina in polvere nella tua dieta quotidiana, ti farà piacere sapere che può avere un impatto positivo nella regolazione di molti aspetti del tuo organismo.



Qualche esempio? La spirulina può aiutarti a:

● Attivare il metabolismo e favorire il recupero muscolare: può contenere fino al 60/70% di proteine, che richiedono un maggiore dispendio energetico durante la digestione, favorendo così il consumo calorico. Allo stesso tempo, contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali, che supportano la ricostruzione delle fibre muscolari, accelerando il recupero dopo l'attività fisica.

● Combattere la stanchezza: l’alto contenuto di ferro presente nella spirulina è altamente biodisponibile. Ovvero, l’organismo riesce ad assorbirlo con facilità.

Un supporto dunque prezioso se soffri di carenze di ferro o stai vivendo periodi di maggiore stanchezza, sia fisica che mentale.

● Supportare il sistema immunitario: la spirulina contiene ficocianina, un pigmento naturale dalle potenti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, che aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Assumere spirulina regolarmente può quindi aiutarti ad alzare le difese naturali del corpo, soprattutto durante i cambi di stagione.

● Contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare: gli antiossidanti naturali presenti nella spirulina ti aiutano a combattere i radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo. Un processo che contribuisce a proteggere le cellule dal progressivo invecchiamento e che può risultare in un miglioramento della salute della pelle.

● Sostenere il benessere del sistema nervoso: la spirulina è un’ottima fonte di vitamine del gruppo B (in particolare B1, B2 e B3), fondamentali per il metabolismo energetico e il benessere del sistema nervoso. Inoltre, contiene magnesio, potassio e zinco, minerali essenziali per la salute muscolare e l'equilibrio elettrolitico dell’organismo.

● Favorire la depurazione dell’organismo: grazie alla sua struttura molecolare, la spirulina è un ingrediente naturale che svolge un’azione detox dai metalli pesanti e dalle tossine. Ne favorisce l’eliminazione dall’organismo e rappresenta dunque un ottimo alleato per il fegato e per un’azione purificante a livello cellulare.

Tra tutti i formati, però, perché preferire quello in polvere?

Anche in questo caso, ci sono dei benefici specifici da considerare.



Tra i formati disponibili, la spirulina in polvere si scioglie facilmente in frullati, zuppe o condimenti, consentendo di personalizzare l’assunzione in base alle tue abitudini alimentari.

In particolare, rispetto ad altri formati come le compresse, la polvere di spirulina:

● È più versatile: puoi aggiungerla direttamente alle ricette, variandone l'uso quotidiano.

● Si dosa facilmente: te ne bastano pochi grammi al giorno per ottenere un apporto completo di nutrienti.

● Favorisce un'assimilazione più rapida: essendo già scomposta, il corpo può assorbire i suoi nutrienti in modo più immediato.

Vediamo quindi come puoi aggiungere l’alga spirulina in polvere ai tuoi piatti, per integrare comodamente la tua dieta quotidiana.

3 modi per aggiungere la spirulina in polvere ai tuoi piatti

Integrare la spirulina in polvere nella tua alimentazione è più semplice di quanto pensi. Grazie al suo formato versatile e alla possibilità di dosarla con precisione, puoi sfruttare al meglio le sue proprietà senza alterare i sapori delle tue ricette.



3 idee per aggiungere la polvere di spirulina ai tuoi piatti possono essere:

● Mischiarla a frullati, zuppe o yogurt: puoi aggiungere la spirulina in polvere a un frullato di frutta fresca, una vellutata di verdure o un semplice yogurt bianco. In tutti questi casi, la spirulina si amalgamerà perfettamente ai piatti. Nel caso delle zuppe, però, ricordati di aggiungerla quando la pietanza è tiepida. La spirulina infatti è sensibile al calore e se sottoposta ad alte temperature potrebbe perdere gran parte delle sue proprietà nutritive.

● Aggiungerla al gelato: ideale nelle stagioni più calde, quando preferisci uno spuntino fresco. Puoi mescolare un cucchiaino di spirulina in polvere al gelato, si abbina particolarmente bene ai gusti alla frutta.

● Usarla nell’impasto della pasta o pane fatto in casa: questa è forse l’idea più originale. Bastano 5 grammi di spirulina in polvere ogni 100g di farina per arricchire le tue ricette con un boost di proteine e antiossidanti.

Cosa fare, però, se la spirulina ha un sapore sgradevole? Non tutti i tipi di spirulina sono uguali. Come anticipato, il gusto dell’alga dipende molto dalla sua provenienza e dalla lavorazione a cui è sottoposta.



Ecco perché qui vogliamo anche indicarti quale spirulina scegliere per avere la certezza di non rovinare il gusto dei tuoi piatti.

Temi un sapore troppo forte? Ecco perché i consumatori scelgono Spirulina G per il gusto delicato

Hai già provato ad aggiungere la spirulina ai tuoi piatti e l’esperienza è stata decisamente sgradevole?



Oppure hai sentito racconti poco incoraggianti, che lamentavano un gusto forte e spiacevole dell’alga?



In effetti, uno dei motivi che scoraggia l’uso della spirulina è il suo sapore, spesso descritto come troppo intenso, con note amarognole, un retrogusto metallico e sgradevole anche all’olfatto.



Questo problema però dipende soprattutto dalla scarsa qualità del prodotto. In particolare, dalla sua origine e dai metodi di lavorazione.

Gran parte della spirulina presente sul mercato proviene infatti dalle coltivazioni industriali dei paesi orientali. Qui l’alga viene coltivata in grandi vasche a cielo aperto e dunque esposta a possibili contaminazioni ambientali.



I processi industriali, per accelerare i tempi di produzione e ridurre i costi, dopo l’estrazione asciugano la spirulina ad altissime temperature, che possono raggiungere addirittura i 180°. Si tratta di processi che alterano il sapore dell’alga, rendendolo più pungente, oltre a compromettere molte delle sue proprietà nutrizionali.



L'asciugatura industriale infatti salta un passaggio fondamentale, la pressatura. Necessaria per eliminare dall’alga l'acqua stagnante delle vasche, principale causa di odori e sapori sgradevoli.

Nella lavorazione artigianale, invece, la pressatura viene effettuata prima di rimuovere l'umidità residua, garantendo una spirulina dal gusto e dall'odore delicati. Questo processo richiede tempi più lunghi e costi maggiori, ma assicura una qualità del prodotto nettamente superiore rispetto a quella industriale.

Ecco perché sempre più consumatori scelgono la spirulina artigianale di origine italiana o, almeno, europea. Una spirulina coltivata nel rispetto di protocolli igienici rigorosi e lavorata a basse temperature.



In questo senso, si distingue la lavorazione 100% italiana di Spirulina G, che adotta un approccio artigianale e controllato, curando ogni fase della produzione per garantire un prodotto puro, dal sapore gradevole:

● Coltiva la spirulina in vasche protette: Spirulina G coltiva l’alga esclusivamente in vasche sotto serra, in un ambiente protetto che evita il contatto con agenti inquinanti, metalli pesanti o sostanze nocive. Questa scelta non solo garantisce la purezza assoluta del prodotto, ma previene lo sviluppo di sapori sgradevoli legati a possibili contaminazioni.

● Usa acqua pura e segue protocolli rigorosi: Spirulina G utilizza l’acqua pura della Val Nervia per la coltivazione e rispetta il protocollo HACCP richiesto dal governo italiano per la sicurezza alimentare.

● Lavora a basse temperature (≤37°C): dopo la raccolta, Spirulina G asciuga l’alga lentamente e a temperature sempre inferiori ai 37°C. Un metodo decisamente più delicato rispetto alle lavorazioni industriali, che preserva intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali della spirulina e lascia all’alga un gusto delicato.

● Evita additivi o conservanti: Spirulina G usa spirulina pura al 100% nei suoi prodotti, senza l'aggiunta di conservanti, leganti o agenti chimici. Un approccio che porta sulle tavole dei consumatori un alimento naturale, pronto da integrare nei tuoi piatti preferiti.

Se cerchi una spirulina in polvere dal gusto bilanciato, pura e che mantenga intatte tutte le sue proprietà, con i prodotti Spirulina G vedrai rispettate le tue aspettative.

Grazie alla coltivazione artigianale e all'essiccazione a basse temperature, proverai un’alga sicura e dal gusto delicato, simile a quello dei semi di zucca tostati.



Prova la spirulina in polvere artigianale di Spirulina G e aggiungila ai tuoi piatti senza alterarne il sapore!