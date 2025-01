Albenga parteciperà per la prima volta a Euroflora e porterà i suoi dinosauri

“Albenga partecipa a Euroflora 2025 con un’aiuola tematica che celebra la ricchezza naturale, storica e agricola del nostro territorio - afferma l’assessore al Turismo del Comune di Albenga, Camilla Vio - Il nostro spazio sarà adornato con piante e fiori coltivate nella Piana, rappresentativi della nostra realtà agricola rinomata per la produzione di erbe aromatiche e fiori. A completare l’allestimento, due dinosauri che, più che richiami al passato, rappresentano un monito per il futuro: un invito a riflettere sulla necessità di un rapporto consapevole e rispettoso con l’ambiente, per evitare che il nostro presente diventi, un giorno, un’era perduta come quella dei giganti preistorici. Questa composizione rappresenta un omaggio alla 'natura selvaggia', in linea con il tema di Fior d’Albenga, e sottolinea l’importanza di una sinergia unica tra storia, natura e tradizione agricola, rendendo il nostro territorio un’eccellenza da scoprire”.