Euroflora torna a casa: dal 24 aprile al 4 maggio al Waterfront la tredicesima Mostra Internazionale di piante e fiori

Euroflora lascia i parchi di Nervi e torna a casa. Dal 24 aprile al 4 maggio la 13ª Mostra Internazionale di piante e fiori aprirà le porte al Waterfront di Levante, tornando all’interno del Palasport, sua storica sede.

Un ritorno con spazi triplicati, rispetto alle ultime due edizioni a Nervi, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront, con il progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano.

Un percorso nuovo, fronte mare, che parte dal nascente parco urbano entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel.

Un’ampiezza di spazi che consente l’esposizione di ogni tipologia di piante e il ritorno in grande stile di fiori recisi, composizioni floreali e bonsai e offre quattro arene per incontri, spettacoli e laboratori oltre a cinque sale per convegni, incontri tecnici e trattative. Nuovi spazi per il Mercato Verde, tradizionalmente dedicato alla vendita di piante, agli arredi e alle attrezzature da giardino.

“Non è mai successo di avere un’estensione così elevata, 84 mila metri quadrati - ha commentato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, durante la presentazione ai Magazzini del Cotone - un ulteriore passo avanti che avrà delle grosse facilità rispetto ai parchi di Nervi. Mandiamo un messaggio di bellezza, di natura, di ecosostenibilità perché vogliamo che tutti vengano senza utilizzare automobili, ma con mezzi pubblici, i treni, gli autobus e i pullman che arriveranno da tutta Italia e dall’estero. Avremo un servizio di trasporti mirato all’ecosostenibilità. Ci saranno grosse novità dal punto di vista florovivaistico e di business come tutte le regioni che sono leader in questo campo. Vogliamo rilanciare ancora di più la nostra Liguria, non solo per la tradizione passata, ma per tutto quello che possiamo fare in futuro. Aspettiamo tantissimi visitatori, andrà tutto bene. I parchi di Nervi non sono archiviati, teniamo sempre le porte aperte perché hanno avuto un grande successo. Ora lo facciamo in quest’area nuova che sarà un parco e abbiamo colto l’opportunità per inaugurare il parco della Foce e farlo insieme a Euroflora”.

Le interviste

Il progetto della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa, si dipana tra arte e natura: quattro installazioni, denominate ‘Origami Verdi’ orientano e caratterizzano il percorso che si sviluppa lungo oltre quattro chilometri. Evocando la famosa pratica orientale di piegatura della carta elevano il suolo fino a farlo diventare immagine, superficie verticale verde e ricca di colori in dialogo con l’orizzonte. Sono strutture che superano anche i 10 m di altezza e reinterpretano liberamente la figura della vela, del fiore (la strelitzia) e della rete da pesca a rappresentare il forte legame del territorio ligure con il suo mare aperto sul mondo.

Lungo il percorso installazioni pensate ad hoc permetteranno al visitatore di alzarsi rispetto al livello del suolo per poter godere di una vista d’insieme della manifestazione: un ‘mirador fiorito’ affacciato sul mare in piazzale Kennedy e un ponte pedonale di più di cento metri nel padiglione Jean Nouvel avranno il ruolo di valorizzare gli allestimenti nel loro insieme.

Euroflora è anche pensata come luogo di condivisione e di scambio di competenze, suggestioni e passioni. Quattro ‘Arene’ accoglieranno eventi, dimostrazioni e dibattiti. Il Palasport, luogo storico per Euroflora, avrà un allestimento specifico nell’arena centrale. Come canne d’organo, una cortina continua di tubi di cartone riciclato e riciclabile al 100% accompagnerà il visitatore dall’ingresso fino alla cavea disegnando a terra 6 petali che valorizzeranno l’installazione centrale in dialogo con il celebre toroide esistente. Come tradizione il Palasport ospiterà l’esposizione del Comune di Genova, allestita da AsTer, che si ispira al tema delle quattro stagioni e che tra le scenografie includerà alcune riproduzioni di stampe giapponesi a tema floreale provenienti dal Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone. Euroflora prosegue nell’area della Marina dove, per la prima volta, parte del percorso espositivo sarà realizzato direttamente sull’acqua. Il piano terra del padiglione Jean Nouvel sarà caratterizzato dal già citato ‘Origami Rete’ e dalla passerella rialzata. Al primo piano troveremo le composizioni floreali, i fiori recisi e le collezioni di bonsai. Tra le fonti di ispirazione per i floral designer alcune riproduzioni di tele a tema floreale della collezione dell’Albergo dei Poveri di Genova. Il Mercato Verde, epilogo di questo racconto fatto di colori, permetterà al visitatore di portare a casa il ricordo di una giornata speciale.

Un giro d’Italia tra le migliori produzioni florovivaistiche made in Italy, dalla Liguria al Piemonte e alla Lombardia, dalla Toscana alle Marche, dalla Campania alla Puglia e alla Sicilia con presenze individuali di alcuni tra i migliori florovivaisti italiani, università, collettive coordinate da Associazioni di produttori e Regioni, la partecipazione diretta del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di Coldiretti, Confagricoltura, Anve-Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Federfiori e AFFI. Tra le novità di quest’anno, il Museo Egizio di Torino, con la ricostruzione di un giardino di piacere dell’antico Egitto risalente al cosiddetto Nuovo Regno (1539-1076 a.C.) e frutto di un progetto di archeobotanica, riguardante il paesaggio, i giardini e gli orti nell’antico avviato nel 2022 e curato da un team di illustri egittologi. La rinascita, tema centrale di Euroflora 2025, trova perfetta consonanza in uno dei concetti fondamentali che attraversa la cultura dell’antico Egitto: wehem mesut, cioè nuova nascita, nuovo inizio. E poi il Parco nazionale delle Cinque Terre, il Reparto Carabinieri Biodiversità e la presenza straordinaria dell’Istituto Italiano di Tecnologia che mostrerà alcune delle tecnologie sviluppate nel campo dell’agricoltura 4.0, sostenibilità e tecnologie bioispirate a piante e semi.

Gli eventi collaterali

Fra le novità di questa edizione di Euroflora2025 ci saranno gli ampi spazi a disposizione dei vari eventi collaterali che moltiplicheranno i momenti di approfondimento e intrattenimento, per tutto il pubblico e per gli addetti ai lavori.

In quattro Arene riservate agli incontri aperti al pubblico, di cui una dedicata quasi esclusivamente all’attività dei floral designer e dei maestri bonsaisti, e cinque Sale meeting nel piano ammezzato del padiglione Blu, si susseguiranno ogni giorno eventi, incontri, laboratori e spettacoli.

Già in programma, fra i meeting, il Consiglio degli Assessori Regionali all’Agricoltura e l’Assemblea dei Sindaci di Anci Liguria. Sono in corso di definizione gli interventi di studiosi e personaggi di primo piano, e sono confermati alcuni appuntamenti musicali che accoglieranno ogni giorno i visitatori.

“Naturalmente Acustico” è una serie di suggestivi ‘pocket concert’ che interpreteranno la musica e lo strumento acustico come veicolo di rinascita e ritorno alla purezza delle origini, un momento di condivisione che darà una colonna sonora eterea e suggestiva all'edizione della rinascita di Euroflora, in un dialogo con l'arte e il coinvolgimento di tutti i sensi, a cura dell’Accademia Musicale Lizard di Genova.

“Harmony in Bloom” è il percorso musicale che farà da sottofondo sonoro ai visitatori per tutta la durata dell’esposizione, in due appuntamenti giornalieri che spazieranno dal funk alla classica, dal jazz al tropical, dal pop allo swing, a cura di Riviera Music Entertainment.

A Genova durante Euroflora

Il periodo di Euroflora coincide con i grandi ponti primaverili e la città offre una moltitudine di opportunità, a partire dall’edizione primaverile dei Rolli Days programmata durante i due finesettimana di Euroflora, sabato 26 e domenica 27 aprile e sabato 3 e domenica 4 maggio. Si apriranno le porte dei palazzi aristocratici e, nell’anno del Giubileo, sarà possibile visitare alcune tra le chiese gentilizie più ricche della città, che racchiudono secoli di storia e rappresentano una vera e propria rete di connessioni tra Genova e Roma. www.visitgenoa.it

“Giorgio Griffa: dipingere l’invisibile”, è la mostra che propone Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura durante il periodo di Euroflora nelle Sale dell’Appartamento del Doge. Per i possessori del tagliando di ingresso a Euroflora è previsto un biglietto ridotto. Le opere di Griffa, un artista che annovera tre Biennali di Venezia e oltre 200 mostre personali in musei e istituzioni di tutto il mondo, con i loro delicati toni pastello e la loro capacità espressiva sono un ideale filo di collegamento con la forza della Natura che si rivela nei colori dei fiori. I tredici archi della Loggia di Palazzo Ducale, inoltre, dopo l’installazione site-specific di Daniela Comani Orlando's Library, ospitano un’opera particolarmente affine con le tematiche di Euroflora. “Natura della Natura della Natura”, questo il titolo dell’installazione di Luca Trevisani che affronta il tema della Metamorfosi riproducendo le speculazioni geometriche di Paul Klee su fette di mele essiccate tramite una stampante a raggi UV.

Orari di apertura e biglietti

Euroflora sarà aperta tutti i giorni da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio dalle 9 alle 19.

I prezzi dei biglietti, a data fissa, sono:

Biglietto Intero: € 25,00 + € 1,50 prevendita

Biglietto Ridotto: € 18,00 + € 1,50 prevendita (tariffa valida per i nati tra il 23/04/2009 e il 23/04/2019 e per disabili con disabilità compresa tra il 67% e il 99%)

Gruppi: € 22,00 + € 1,50 di prevendita – si accede alla tariffa “gruppi” per acquisti cumulativi per almeno 25 persone (ogni 25 paganti si acquisisce un titolo gratuito).

Opzionando la soluzione “Re-booking” al momento dell’acquisto è possibile cambiare la data della visita in qualsiasi momento.

Ingresso gratuito per:

disabili con accertata disabilità pari al 100% + accompagnatore (se diritto all’accompagnatore previsto formalmente); bambini nati dal 23/04/2019 in avanti; accompagnatori di gruppi

I biglietti si acquistano sul sito www.euroflora.genova.it o su www.ticketone.it e nei punti vendita convenzionati Ticketone.

All’ingresso della manifestazione sarà attivo un servizio biglietteria.