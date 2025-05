La chef Victoire Gouloubi ha chiuso oggi con un incontro all’istituto alberghiero Giancardi di Alassio il Festival della Cucina con i Fiori di Albenga.

Victoire Gouloubi, nota per le sue apparizioni su Gambero Rosso Channel e per il suo progetto UMA ULAFI, dedicato alle eccellenze delle culture gastronomiche afro-caraibiche in Italia, ha tenuto una lezione questa mattina all’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio. Dopo il successo di ieri ad Albenga, introdotta dal giornalista Claudio Porchia, la chef ha parlato delle sfide che le donne chef devono affrontare in un contesto spesso difficile e maschilista e invitato gli studenti a riflettere su temi globali come la sostenibilità e i diritti umani, ma anche temi come il razzismo e il classismo. Con il racconto della sua storia personale e del percorso complicato che l’ha portata al successo in un settore difficile ha emozionato i ragazzi, che le hanno fatto numerose domande.

Ha chiuso la lezione il professor Fabio Macheda, che ha ringraziato la chef per la sua presenza e per aver portato ai ragazzi la sua preziosa testiominanza.

Victoire Gouloubi, pluripremiata chef italo-congolese e prima Executive Chef donna di colore nel nostro Paese, sta facendo conoscere in Italia l’alta cucina afro-caraibica moderna, affiancando l’attività ai fornelli a un’appassionata opera di divulgazione della cultura enogastronomica, e non solo, del continente africano. Dopo essere stata tra le protagoniste di “The Goddess Of Food” (2016) della regista francese Verane Frediani, ha prodotto il film documentario “We are Food” diretto da Egle Pappalardo in uscita nel 2024. Sul piccolo schermo incontra i produttori e realizza piatti che coniugano l’alta cucina italiana a quella del continente africano (ne “Il tocco di Victoire”, Gambero Rosso), ma la vediamo anche dialogare con personalità che portano avanti ogni giorno le istanze della cultura nera nelle loro professioni (in “Make Taste&Change”, Gambero Rosso). La sua visione è condivisa nel progetto “Afrofoody” promosso dall’Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani.