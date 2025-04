Grande successo per il Festival della Cucina con i Fiori di Albenga

Il Festival della Cucina con i Fiori di Albenga ha concluso la sua edizione con oltre 1500 visitatori. L'evento è terminato ieri con una masterclass tenuta dalla talentuosa chef Victoire Gouloubi, che si è svolta presso l'Istituto Alberghiero "Giancardi Galilei Aicardi" di Alassio.

I numeri parlano chiaro: gli chef Luca Pappagallo, Federico Scardina, Cinzia Chiappori e Victoire Gouloubi hanno sapientemente preparato ben 500 degustazioni in piazza, deliziando il palato di tutti i partecipanti.

La barlady Ottavia Castellaro ha sorpreso con 300 cocktail unici, mentre la gelateria alassina Perlecò ha fatto assaporare 200 coppette di gelato al Nasturzio.

A completare l'opera, ben 500 fiori, tra petali, corolle e foglie, sono stati gentilmente forniti da Tastee.it.

Questi risultati superano ogni previsione e testimoniano l'eccezionale interesse per la cucina floreale, un trend in continua crescita che ha trovato in Albenga un palco perfetto per esprimersi. L'evento si è articolato su tre giornate, attirando un pubblico variegato e sempre numeroso, in cerca di nuove esperienze culinarie.

Afferma l’assessore al turismo Camilla Vio: "Il Festival della Cucina con i Fiori ha riscosso uno straordinario successo, confermando Albenga come punto di riferimento per l’innovazione gastronomica e la valorizzazione del territorio. L’evento ha accolto grandi ospiti e maestri della cucina, insieme a esperti locali che hanno saputo esaltare i sapori della nostra terra con creatività e raffinatezza. Uno degli aspetti più affascinanti di questa edizione è stato vedere come i fiori eduli, non solo abbiano impreziosito le pietanze dal punto di vista estetico, ma siano diventati veri e propri protagonisti della cucina, offrendo aromi, profumi e nuove esperienze sensoriali. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questo festival un evento indimenticabile. Albenga, con le sue eccellenze, continua a stupire e a raccontare la propria identità attraverso la gastronomia e l’arte culinaria".

Il format di successo, ideato e diretto dal presidente dell'associazione Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, ha dimostrato quanto la gastronomia possa essere un potente veicolo di cultura e innovazione, fondendo tradizione e creatività floreale in un’unica affascinante manifestazione.

Il Festival non ha solo celebrato il cibo, ma ha anche promosso la sostenibilità e il rispetto per la biodiversità e la comunità di Albenga ha accolto con entusiasmo il messaggio che la cucina con i fiori porta con sé.